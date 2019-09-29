“الجمهورية- تاجوراء” يشرع بتوزيع السيولة

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط، عن شروعها في توزيع سيولة نقدية لكافة عملائها اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة سقف سحب 3 آلاف دينار للفرد.

وشددت إدارة المصرف على أن السيولة النقدية ستخصصها إدارة الفرع فقط لعملائها، منوهة في الوقت ذاته إلى ضرورة إحضار الهوية الشخصية للعملاء.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها الفرع توفر سيولة نقدية الشهر الجاري، حيث خفض الفرع سقف النقد من 5 إلى 3 آلاف دينار.

وتأتي الانفراجة الجزئية على مستوى السيولة النقدية نتيجة إيداع مواطنين أموالا في حساباتهم مقابل الحصول على مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دينار للفرد، أو شراء نقد أجنبي بقيمة 10 آلاف دولار إضافة إلى استقطاب العملة المحلية من التاجر مقابل فتح الاعتمادات.

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