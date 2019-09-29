بعد تسليم الدفعة السادسة من الدقيق ..مراقب اقتصاد ببلدية الأبيار يطالب الحرس البلدي بمراقبة المخابز

الأبيار 29 سبتمبر 2019 (وال)- طالب مراقب اقتصاد ببلدية الأبيار طاهر محمد عبد القادر اليوم الأحد، جهاز الحرس البلدي، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز العاملة في المدينة.

ودعا مراقب اقتصاد الأبيار – في كتاب تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الحرس البلدي في المدينة بضرورة التأكد من استغلال الدقيق المستلم في صناعة رغيف الخبز للمواطنين، حسب الوزن، والسعر المقرر من قبل وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة.

وأوضح مراقب اقتصاد الأبيار – في كتابه – أنه في حال وجود ملاحظات أو إيقاف من قبل الحرس البلدي بالبلدية، مُوافاة مراقبة اقتصاد في المدينة، بالمخابز التي وجد عليها ملاحظات أو إيقاف، وذلك قُبيل إعداد كشف المخابز القادم من الدفعة السابعة للعام 2019 م. (وال- الأبيار) ر ت

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