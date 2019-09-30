بحضور رئيس المجلس التسييري بنغازي.. إنطلاق شركة بوابة المتوسط التابعة لقلعة بغداد القابضة لخدمات الطرق

بنغازي 30 سبتمبر 2019 (وال) _ أقيمت مساء أمس الأحد بمقر شركة قلعة بغداد القابضة إحتفالية بمناسبة إنطلاق شركة بوابة المتوسط التابعة لقلعة بغداد القابضة لخدمات الطرق والمرافق والنظافة العامة.

وتخلل حفل الإفتتاح تلاوة من ايات الذكر الحكيم ثم كلمات ترحيبية للضيوف وبعدها عرض مرئي للتعريف بالشركة.

هذا و القى رئيس اللجنة التسيرية لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري كلمة أثنى فيها على شركة بوابة المتوسط للجهود المبذولة والمستوى العالي من أجل التجهيزات والمعدات والعاملين من قبل الشركة.

وأشار بوجواري يجب على القطاع الخاص أن يكون له دور هام تحت رقابة من جهات الأختصاص.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال مدير عام شركة بوابة المتوسط وسام المسماري نشكر كل من حضر في إحتفال إنطلاق شركة بوابة المتوسط لأعمال خدمات الطرق والمرافق والنظافة العامة .

وأكد المسماري بأن الإنطلاقة الرسمية لأعمال الشركة في أنحاء مناطق مدينة بنغازي ستكون بداية شهر أكتوبر بطرق وأساليب حديثة ولأول مرة توجد هذة الأليات، متمنيا تقديم الأفضل لمدينة بنغازي.

وأشار المسماري إلى أن المناطق المستهدفة حاليا هي طريق المطار بالكامل والهواري وشارع صيدلية الشعب والسلماني.

وأكمل إنه سيكون لشركة بوابة المتوسط أعمال خارج مدينة بنغازي في الفترة القادمة. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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