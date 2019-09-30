مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (677) لسنة 2019م بشأن تعديل قراره رقم (452) لسنة 2017 بمنح إذن

البيضاء 30 سبتمبر 2019 (وال) _ أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة قرار رقم ( 677) لسنة 2019م بشأن تعديل قراره رقم (452) لسنة 2017 بمنح إذن.

وأوضح القرار في مادته الأولى أن يجرى تعديل المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (452) لسنة 2017 بمنح إذن للهيئة العامة للاسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة قناة تصريف مياه الامطار الرئيسية بمدينة قمينس وتأهيلها ووضع مواسير التصريف وعمل غرف تفتيش وتوريد رصيف خرساني مسلح لحماية القناة من رمي القمامة والمحاقظة على سلامة المواطتين من الوقوع في القناة وذلك لآهمية هذا المشروع وضرورته و في

حدود قيمة وقدرها 2.051.744.130 د.ل اثنان مليون وواحد وخمسون وسبع مائة وأربعة واربعون دينار و 130 درهم على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزراء وحسب الجاهزية للدفع ولأخذ الإجراءات في هذا الخصوص طبقاً للتشريعات النافذة.

وشدد القرار في مادته الثانية أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف احكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر فى الجريدة الرسمية. (وال _ البيضاء) ا م / ه ع

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