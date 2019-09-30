اقتصاد

“راس لانوف” تؤكد ضرورة دفع مستحقات مستخدميها شهريا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منح رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف للنفط والغاز الإذن للإدارة المالية بشأن دفع مرتبات مستخدمي الشركة عن شهر سبتمبر الجاري بشكل فوري وعاجل.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة لانوف على ضرورة الانتظام بدفع المرتبات في الوقت المحدد دون تأخير خلال الأشهر المقبلة، وجاءت هذه الوعود في سياق تكريم مستخدمي الشركة لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لإعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بالخصوص حيث – وفقا لتصريحاته – سيتم إحالة المرتبات إلى المصارف من أجل إيداعها في حسابات مستحقيها قبل انتهاء الدوام الرسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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