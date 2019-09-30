“راس لانوف” تؤكد ضرورة دفع مستحقات مستخدميها شهريا

منح رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف للنفط والغاز الإذن للإدارة المالية بشأن دفع مرتبات مستخدمي الشركة عن شهر سبتمبر الجاري بشكل فوري وعاجل.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة لانوف على ضرورة الانتظام بدفع المرتبات في الوقت المحدد دون تأخير خلال الأشهر المقبلة، وجاءت هذه الوعود في سياق تكريم مستخدمي الشركة لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لإعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بالخصوص حيث – وفقا لتصريحاته – سيتم إحالة المرتبات إلى المصارف من أجل إيداعها في حسابات مستحقيها قبل انتهاء الدوام الرسمي.

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