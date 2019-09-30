بلدي اسبيعة يعلن توفر السيولة بسقف سحب مفتوح

أعلن المجلس البلدي اسبيعة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك عن توزيع مصرف شمال أفريقيا فرع أسبيعة سيولة نقدية اليوم الاثنين مشيرا إلى أن التوزيع سيكون بمقر الفرع الرئيسي بالظهرة.

وأضاف المجلس أن السحب النقدي سيتم دون تحديد سقف، أي أن العملاء يستطيعون سحب أي قيمة موجودة في رصيدهم.

وعلى الرغم من وعود المصرف المركزي في طرابلس التي بلغ عمرها قرابة 5 سنوات لحل مشكلة السيولة، ما تزال الأزمة مستمرة لتشمل جميع مصارف ليبيا التي يُعاني المواطنون فيها من أزمة الطوابير التي تمتد طويلا بشكل يومي في مشهد يعكس حجم الأزمة، ليأتي هذا التصريح مخالفا للسائد، هذا ولم يتسنَّ لــ218 التأكد من صحة توفر السيولة على أرض الواقع كما ذكر المجلس البلدي عبر صفحته.

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