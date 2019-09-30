بمناسبة اختتام معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة .. احتفالية للمركز الوطني للمأثورات الشعبية ببلدية البوانيس

البوانيس 30 سبتمبر 2019 (وال)- أقيمت ببلدية البوانيس، احتفالية نظمه المركز الوطني للمأثورات الشعبية، بمناسبة ختام فعاليات معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة.

هذا وقد أقيمت احتفالية بقاعة السلام تزامنًا مع ختام فعاليات المعرض الذي انطلق يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري، تحت شعار” ماضينا وتراثنا .. جسر لحاضرنا ومستقبلنا”.

وفي ختام الاحتفالية، قامت اللجنة التحضيرية للمعرض، بتوزيع شهادات شكر وتقدير، على المشاركين في المعرض، وكافة الجهات العامة والخاصة التي كان لها دور في إنجاح معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة. (وال- البوانيس) خ م/ ر ت

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