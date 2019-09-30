بلدية بنغازي تبحث تطوير ملف الاقتصاد مع الغرفة التجارة والصناعة بنغازي

بنغازي 30 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة والصناعة بنغازي المكلف منعم السعيطي، ورئيس مجلس رجال أعمال بنغازي مصباح العمروني.

هذا وناقش المهندس صقر بوجواري، خلال الاجتماع عقده بديوان البلدية، أبرز المشاكل والصعوبات التي تُواجه القطاع الخاص ورجال الأعمال، مع كافة الجهات ذات العلاقة، من أجل سهولة وسلاسة توريد السلع والبضائع بأنواعها المختلفة، ومن أهمها المطار والميناء، ومركز الرقابة على الأغذية.

كما بحث المهندس صقر بوجواري دور البلدية والغرفة التجارية بنغازي، لتذليل العقوبات والعراقيل والعمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، للمساهمة في تعزيز ثقافة الاستثمار بواسطة التمويل الاستثماري المُباشر، مع بعض رؤوس الأموال المحلية والعالمية، وذلك وفقًا للقوانين المتبعة وتسخير كافة الإمكانيات، لتوطين مشاريع إستراتيجية استثمارية واقتصادية ذات جدوى لتدعم الاقتصاد الوطني. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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