ترقية وتصنيف وتسوية أوضاع الموظفين العاملين بالقطاع الزراعة بالحكومة المؤقتة

شحات 30 سبتمبر 2019 (وال) – عقد بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمدينة شحات الاجتماع الرابع للجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل عام الوزارة ورئيس اللجنة المهندس محمد عبد العالي، وحضور عضو عن وزارة العمل بالحكومة المؤقتة .

الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين تمحور في مجمله حول ترقية وتصنيف وتسوية أوضاع الموظفين العاملين بالقطاع وبعض المراكز والمشاريع التابعة له .

حيث تم خلال الاجتماع تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالقطاع “سبعة عشر بلدية” التابع للحكومة المؤقتة .

وتم ترقية عدد ( 3651) ثلاثة ألاف وستمائة وواحد وخمسون موظفًا، كما تم تسوية أوضاع حوالي (2131) ألفان ومائة وواحد وثلاثين موظفًا.

وناقش الحضور خلال الاجتماع بعض المستندات الخاصة بضوابط ترقية ضباط وضباط صف جهاز الشرطة الزراعية، وإعادة تعيين بعض عقود العمل للعناصر الوطنية، بالإضافة إلى بعض القضايا التي تخص الموظفين التابعين للقطاع . (وال – شحات) ر ت

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