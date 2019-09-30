اخبار ليبيا الان اقتصاد

الدينار الليبي يحافظ على مكاسبه ويرتفع أمام العملات الأجنبية اليوم الاثنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شهدت السوق الموازية، استمرار ارتفاع مستوى الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس .

-الدولار= 4.26 دينار.
-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.22.5 دينار.

-دولار بشيك المصدق =4.32الجمهورية.
-دولار بشيك المصدق =4.35التجارة والتنميه.

-اليورو =4.60

-الباوند =5.17

-بطاقات 500$ دولار =3.75

-بطاقات 10الف دولار =3.85

-100دينار ليبي =69 دينار تونسي
-100 دينار تونسي =143دينار ليبي

-100دينار ليبي =386جنيه مصري

-الذهب المسبوك =149للجرام
-الذهب الكسر عيار 146=18 للجرام.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك