أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019، الساعة 11.00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي = 4.26.5 دينار
اليورو =4.60 دينار
الجنيه الإسترليني =5.17 دينار
100دينار ليبي =69 دينار تونسي
100 دينار تونسي =143دينار ليبي
100دينار ليبي =386جنيه مصري
دولار حوالة تركيا/دبي= 4.23 دينار
دولار بشيك المصدق( الجمهورية) =4.32 دينار
دولار بشيك المصدق (التجارة والتنمية ) =4.35 دينار
بطاقات 500 دولار =3.75 دينار
بطاقات 10 آلاف دولار =3.85 دينار
الذهب المسبوك ( الجرام) 149 دينار
الذهب الكسر عيار(18) 146دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر
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