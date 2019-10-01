“شمال أفريقيا” يرفع سقف السحب في المرج

رفع فرع مصرف شمال إفريقيا في المرج سقف السحب إلى 4000 دينار للفرد ووفقا لما ورد عن إدارة الفرع فإن جميع العملاء التابعين لإدارة المصرف يمكنهم الشروع في الحصول على مدخراتهم ابتداء من الأحد المقبل.

وأشارت الإدارة إلى أن كل عميل لم يتمكن من إتمام عملية السحب خلال هذه الفترة فإن القيمة المخصصة له ستكون محفوظة إلى حين إتمام عملية السحب أو ورود المرتبات لمستحقيها.

وكان مصرف شمال أفريقيا قد أعلن منذ نحو أسبوع عن توفير خدمة فتح حسابات جارية في جميع فروع الوكالات إلى جانب إصدار بطاقات فيزا كارد الخاصة بمخصصات أرباب الأسر فئة خمسمئة دولار.

ودعا المصرف الراغبين بالتسجيل إلى إرسال رسالة نصية بالرقم الوطني والقيد، بالإضافة إلى رمز المصرف على الرقم المتوفر في صفحتهم الرسمية منوها إلى ضرورة أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة ومربوطا برقمه الوطني.

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