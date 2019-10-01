بوجواري يبحث آليات تشجيع القطاع الخاص

بحث عميد بلدية بنغازي الصقر بجواري آلية تشجيع القطاع الخاص في البلدية وإمكانية دخول السلع والبضائع وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في مدينة بنغازي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بجواري، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس الأعمال في بنغازي مصباح العمروني وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بنغازي المكلف عبد المنعم السعيطي.

وتطرق المجتمعون خلال لقائهم إلى ضرورة استقطاب رجال الأعمال الأجانب للاستثمار المباشر في البلدية ما يسهم في توطين مشاريع استراتيجية تفيد الاقتصاد الوطني.

كما شدد عميد بلدية بنغازي على أهمية دور الغرفة التجارية في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين لما لها من دور كبير في تنظيم الاقتصاد وتشجيع المستثمرين.

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