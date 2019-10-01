بلدية تاجوراء تُخصص أراضٍ للاستثمارات السياحية والترفيهية

أعلنت بلدية تجاوراء لجميع رجال الأعمال والمؤسسات الراغبة في الاستثمار بالقطاع السياحي والترفيهي في المدينة عن تخصيصها خمس قطع أراض بمساحة خمسة آلاف متر مربع في مناطق مختلفة بالبلدية.

وجاء في إعلان البلدية عبر الحساب الرسمي لها بموقع فيسبوك أن شروط إقامة المشروع أن تتضمن ألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومقاهي، بالإضافة لمررات مشاة ومواقف خاصة بالسيارات.

وشدد المجلس البلدي على ضرورة حضور كل المستثمرين الراغبين في التقدم بعطاءات يوم الأحد المقبل إلى مقر البلدية لدارسة إمكانية إقامة المشروعات حسب الخطة الموضوعة والزمن المحدد.

وتنشط في بلدية تاجوراء عدد من المصائف والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي الأمر الذي يدفع بها أن تكون من أوائل المناطق التي يستهدف المواطن زيارتها خاصة في فصل الصيف.

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