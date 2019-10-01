اقتصاد

ديوان المحاسبة يفتح النار على شركة الكهرباء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد تساؤلات كثيرة من المواطنين حول أزمة انقطاع الكهرباء قابلتها شركة الكهرباء بأعذار تمثلت في الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه البلاد حتى جاء منشور ديوان المحاسبة الصادر اليوم الثلاثاء يوضح فيه ملابسات عملية انقطاع الكهرباء بعد تقرير مطول أعدته لجنة التحقق من أسباب أزمة الكهرباء التابعة للديوان.

وأوردت اللجنة في تقريرها الحديث أن قصورا كبيرا وحالات إهمال في عمل الشركة العامة للكهرباء كانت من بين الأسباب الرئيسية في عمليات الانقطاع بالإضافة إلى سوء إدارة تشغيل محطات توليد الكهرباء القائمة وسوء في إدارة وتوجيه موارد الشركة ومخصصاتها ما نتج عنها تراجع القدرة الإنتاجية إلى نصف قدرتها، وباتت مهددة بالخروج بشكل تام في حال استمرار الإهمال من شركة الكهرباء، وتزامن هذا مع مطالبات كثيرة من الشركة للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وإطفاء سخانات المياه وتنظيم تشغيل مكيفات المنازل.

ونوقش في الاجتماع الذي قاده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك العائد للتو من روسيا الخطة المعتمدة من الرئاسي بشأن إمدادات الشبكة العامة للكهرباء بـ 1200 ميغا وات التي من المفترض أن تنفذها شركة الكهرباء قبل أوقات الذورة الشتوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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