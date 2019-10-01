ديوان المحاسبة يفتح النار على شركة الكهرباء

بعد تساؤلات كثيرة من المواطنين حول أزمة انقطاع الكهرباء قابلتها شركة الكهرباء بأعذار تمثلت في الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه البلاد حتى جاء منشور ديوان المحاسبة الصادر اليوم الثلاثاء يوضح فيه ملابسات عملية انقطاع الكهرباء بعد تقرير مطول أعدته لجنة التحقق من أسباب أزمة الكهرباء التابعة للديوان.

وأوردت اللجنة في تقريرها الحديث أن قصورا كبيرا وحالات إهمال في عمل الشركة العامة للكهرباء كانت من بين الأسباب الرئيسية في عمليات الانقطاع بالإضافة إلى سوء إدارة تشغيل محطات توليد الكهرباء القائمة وسوء في إدارة وتوجيه موارد الشركة ومخصصاتها ما نتج عنها تراجع القدرة الإنتاجية إلى نصف قدرتها، وباتت مهددة بالخروج بشكل تام في حال استمرار الإهمال من شركة الكهرباء، وتزامن هذا مع مطالبات كثيرة من الشركة للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وإطفاء سخانات المياه وتنظيم تشغيل مكيفات المنازل.

ونوقش في الاجتماع الذي قاده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك العائد للتو من روسيا الخطة المعتمدة من الرئاسي بشأن إمدادات الشبكة العامة للكهرباء بـ 1200 ميغا وات التي من المفترض أن تنفذها شركة الكهرباء قبل أوقات الذورة الشتوية.

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