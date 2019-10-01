الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية تُؤكد حرصها على وحدة القطاع

بنغازي 01 أكتوبر 2019 (وال)- أصدرت الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، بيانًا أشادت فيه بجهود مديري فروع ومكاتب شركات البريد والإتصالات في المنطقة الشرقية، لحفاظهم على إستقرار عمل الإتصالات وتوحيدها وتنفيذ المشروعات القائمة.

وأكدت الهيأة – في بيانها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – حرصها التام على وحدة القطاع، وإستمرار تقديم خدماته بالصورة المثلى.

وأشارن الهيأة في بيانها إلى أن ما تشهده من صراع قائم في التمثيل القانوني لبعض مجالس إدارات الشركات، والدعاوى المنظورة لا يخدم المصلحة العامة، ويؤدي إلى زعزعة العمل بالقطاع، ومؤثرًا على مستوى تقديم الخدمات.

ودعت الهيأة كافة موظفي قطاع الإتصالات، الوقوف صفًا واحدًا، وعدم الإنجرار وراء القرارات التى تصدر من جهات غير شرعية، مؤكدة في الوقت ذاته على عدم إقحام مكاتب وفروع الشركات في الصراعات، وعدم تنفيذ القرارات التى تصدر بإعفاء وتكليف إدارات مكاتب وفروع في المنطقة الشرقية، إلى حين إستقرار البلاد وتوحيدها. (وال – بنغازي) م ك / ف و/ ر ت

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