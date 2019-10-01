ميناء بنغازي البحري يُحيي الذكرى السنوية الثانية للإفتتاح

بنغازي 01 أكتوبر 2019 (وال)- احتفلت إدارة ميناء بنغازي البحري صباح اليوم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الثانية لافتتاح الميناء.

هذا وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت في إحدى القاعات، نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ومدير ميناء بنغازي البحري سليمان بوزريدة، ومدير إدارة البحث الجنائي عميد صلاح هويدي، إلى جانب عدد من ضباط القوات البحرية والموظفين بالميناء.

وقال مدير ميناء بنغازي البحري سليمان بوزريدة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “اليوم إحياء الذكرى الثانية لافتتاح الميناء، وهذا الاحتفال لتذكير المسؤولين في الدولة، بالمجهودات التي قام بها العاملين بالميناء لإعادة الحياة للميناء وللمدينة بشكل عام”.

وأوضح بوزريدة: “كما يعلم الجميع أن الميناء شبه مدمر بالكامل، من آليات ومعدات وبني تحتية، ولكن الشباب والعاملين بالميناء أصروا أن تعود الحياة للميناء وللمدينة بالمجهودات البسيطة والامكانيات المعدومة، وعدم توفر قطع الغيار التي يجب استيرادها من الخارج”.

وتابع بوزريدة: “نحن الآن في السنة الثالثة من افتتاح الميناء، والعمل يسير على أفضل ما يرام، ويتم استقبال جميع أنواع البضائع بكل سلاسة وأريحية، وكل المواطنين يلاحظون ذلك”.

وناشد مدير ميناء بنغازي البحري الحكومة الليبية المؤقتة، بالتسهيلات في عملية الاعتمادات المصرفية، وجلب المعدات والآلات الحديثة، ورصف الساحات الترابية الموجودة في الميناء، وهذا شيء مؤسف جداً، فلا يوجد ميناء في العالم به ساحات ترابية. (وال – بنغازي) ع ط /ف و/ ر ت

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