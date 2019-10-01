“التجارة” يجري تعديلات على عمولات الحسابات الجارية

أقر مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية حزمة من التعديلات بشأن العمولات المحتسبة على الحسابات الجارية سيتم العمل بها ابتداء من اليوم الثلاثاء، وتتضمن إلغاء عمولة فتح حسابات الأفراد التي كانت فيما سبق 500 دينار.

واشترط المصرف إيداع ما لا يقل عن 500 دينار عند فتح الحساب كحد أدنى، حيث ستطبق غرامة مالية بواقع 10 دنانير عن كل شهر يقل فيه الرصيد عن هذا المبلغ، بالإضافة الى إلغاء عمولة فتح الحسابات للجهات الاعتبارية على أن يتم إيداع مبلغ لا يقل عن 5000 دينار وتطبق غرامة مالية بواقع 50 دينارا عن كل شهر يقل فيه الرصيد وإلغاء العمولة المقررة على إعادة فتح الحسابات المقفلة.

ومن ضمن حزمة التعديلات رفع العمولة السنوية المقررة على الحسابات، فبالنسبة للأفراد تكون من 30 الى 50 دينارا فيما تكون للشركات والمؤسسات من 100 الى 200 دينار.

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