ليبيا تسعى للاستفادة من خبرات إندونيسيا النفطية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع القائم بالأعمال الإندونيسي لدى ليبيا محمد معروف سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

وقالت المؤسسة بصفحتها في “فيسبوك”، الثلاثاء، إن الاجتماع الذي عقد الأحد، ركّز على العمليات الفنية النفطية ومجالات التدريب لموظفي قطاعي النفط والغاز في ليبيا عبر وسائل وطرق مبتكرة في التدريب على مجالات النقل البحري والتكنولوجيا البحرية.

وشدد صنع الله على أهمية الفكرة وقام بإحالة الموضوع لإدارة الموارد البشرية لمتابعة الأمر، مؤكدا أهمية عودة الشركات الإندونيسية وعلى رأسها “برتامينا”.

بدوره أكد الدبلوماسي الإندونيسي استعداد بلاده للتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية لعمّال قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط لرفع مستويات الإنتاج عام 2020 عبر شركاء أجانب والاستفادة من المخصصات المالية من المجلس الرئاسي لتطوير البنية التحتية للحقول وموانئ التصدير.

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