شركة الراحلة للخدمات النفطية تفتتح مقرها الجديد في بنغازي

بنغازي 01 أكتوبر 2019 (وال)- افتتحت شركة الراحلة للخدمات النفطية صباح اليوم الثلاثاء، مبنى الإدارة العامة للشركة في مدينة بنغازي، بحضور عميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالشركة صلاح الناجي – في كلمته – بدور القيادة العامة في الجهود التي بذلتها من أجل تحرير مدينة بنغازي، موضحًا المراحل التي تم من خلالها تأسيس المبنى الخدمي والاستثماري، والتي بلغت قيمته مليار وستمائة مليون دينار ليبي، من خلال إنشاء مشاريع ضخمة منها، إنشاء مصنع الزيوت أيضًا مشروع لإنشاء مصفى الزيت، وهذا عائد سيعود على دولة الليبية والقدرة الاستيعابية تبلغ حوالي 2000 مستخدم من الطاقات الليبية.

وأكد صلاح الناجي على إن صيانة المحطات الوقود في فترة الاشتباكات في مدينة بنغازي، وأيضًا صيانة المحطات في مدن : أجدابيا، الكفرة، درنة، وأنه في القريب العاجل في منتصف شهر أكتوبر الحالي سيتم إنشاء مصفى في مدينة بنغازي، حيث يكون مصدر للمقطورات وخزانات الوقود.

وبدوره، أشار عضو مجلس النواب الغزالي إلى أن بناء الدولة بسواعد أبناء المؤسسة العسكرية، في القضاء على المجرمين والمتطرفين، الذين طغوا في بنغازي الفساد، مشيدًا في الوقت ذاته بدور رجال الدولة نحو وضع النواة الحقيقية نحو تحقيق الأهداف، وخاصة وإن ليبيا دولة غنية بالنفظ، وخاصة بناء مصنع مصفى الزيوت وخاصة في مدينة طبرق، بما يتطلب توفير الاحتياجات المطلوبة للدولة الليبية. (وال – بنغازي) م هـ /ف و/ ر ت

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