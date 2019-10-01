وحدة “ستاندرد تشارترد” في الإمارات تقلص أكثر من 100 وظيفة

دبي-العنوان

قالت مصادر مطلعة إن وحدة لستاندرد تشارترد قلصت أكثر من مئة وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشهر الماضي.

وتتوسع البنوك في الإمارات في العمليات المصرفية الرقمية وإسناد الأعمال الداعمة لأماكن منخفضة التكلفة مثل الهند.

ولم يؤكد ستاندرد تشارترد خفض الوظائف، ولكنه قال في رسالة الكترونية “نراجع بشكل مستمر أنشطتنا ونسرع خطى التحول نحو (أنشطة) رقمية وما يفضله العملاء”.

وتعرضت الأنشطة لضغوط جراء تباطؤ الاقتصاد وتراجع القطاع العقاري، وهو ما دفع وكالة التصنيف فيتش للتحذير من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في البلاد.

المصدر-وكالات

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