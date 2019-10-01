دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث أسباب تدني أداء الهيأة العامة للإسكان والمرافق

قرنادة 01 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الثلاثاء، أسباب تدني أداء الهيأة العامة للإسكان والمرافق، خلال اجتماع عقده بالخصوص في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

هذا وضم الاجتماع كل من رئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق السيد أبوبكر بوقيلة، ومدير إدارة التخطيط بالهيأة السيد محمد عبد الصالح، بحضور مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.

وناقش دولته خلال الاجتماع أسباب تدني أداء الهيأة العامة للإسكان والمرافق منذ عام 2015 م وحتى تاريخه.

كما بحث دولته سُبل حلحلة بعض المشاكل التي تُعيق سيّر المشاريع المتعاقد عليها من قبل الهيأة. (وال- قرنادة) ر ت

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