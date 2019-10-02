الكبير: نجحنا في إدارة أزمة السيولة وحققنا قفزة في التنمية

بعد ظهوره رفقة السفير الأمريكي الأسبوع الماضي في تونس كتب محافظ مصرف ليبيا المركزي مقالا مطولا نشره موقع “ذا بانكر” تحدث فيه عن ما أسماه الكبير بإنجازات فترة ولايته للمركزي التي بدأت منذ سبتمبر 2011.

وتطرق الكبير إلى حجم عائدات مبيعات النقد الأجنبي التي قال إنها بلغت 28 مليار دينار خلال الفترة ما بين أكتوبر الماضي وحتى يوليو الجاري، وأشار إلى أن المركزي أسهم في نشر ثقافة المبيعات والشراء عن طريق نقاط البيع ما أدى إلى ارتفاع مستخدمي بطاقات الدفع من 91 ألفا عام 2016 إلى 581 ألفا مع حلول نصف العام الجاري، مشددا في ذات الوقت أن إدارته وضعت من ضمن أولوياتها المحافظة على الأصول الليبية وشبكة التعاون الدولية المصرفية وسط ظروف انقسام ساسي في البلاد.

وتطرق الكبير خلال مقالته التي نشرها على موقع “ذا بانكر” إلى أن إيرادات ليبيا من النقد الأجنبي تراجعت عشر مرات عام 2017 التي حققت فيها ليبيا إيرادات قدرها 4 مليارات و800 مليون دولار في الوقت الذي حققت فيه إيرادات بالنقد الأجنبي بلغ متوسطها أكثر من 53 مليار دولار في الفترة مابين 2013 – 2016.

كما أكد الكبير على مساهمة المركزي في إدارة الإنفاق على مشاريع التنمية المكانية بما فيها البنية التحتية للمدارس والطرق والصحة التي صرف عليها أغلب إيرادات مبيعات النقد الأجنبي حسب قوله دون ذكر قيمة محددة.

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