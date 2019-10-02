الدولار يستقر بعد بيانات نزلت به من أعلى مستوى في عامين

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء عقب بيانات تصنيع مُخيبة للتوقعات هوت بالعملة الأمريكية من أعلى مستوى في عامين بينما تشبث اليورو بمستويات أعلى من 1.09 دولار.

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشر سنوات في سبتمبر أيلول لتصبح الولايات المتحدة أحدث دولة تعاني من تراجع النشاط الصناعي في ظل حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 99.242 في المعاملات المبكرة بعدما ارتفع إلى 99.667 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى في 29 شهرا قبل صدور بيانات النشاط الصناعي.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة الي 1.0921 دولار ولكنه أعلى من أقل مستوى في عامين الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.0879 دولار.

وزاد الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 107.57 ما يشير لإقبال المستثمرين على أصول أكثر أمانا بعد أن سلطت بيانات أمريكية الضوء على المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2271 دولار.

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