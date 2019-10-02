غموض يلف اجتماعات إدارتي المصرف المركزي في تونس

لا يزال الغموض يلف اجتماعات إدارتي المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء حتى الآن، دون معرفة النتائج التي توصل لها الطرفين بعد يومين من المباحثات برعاية أمريكية.

ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات تونس بين مركزي البيضاء وطرابلس إلى نهاية الأسبوع الحالي، وفق مصدر من إدارة المصرف المركزي بالبيضاء.

وقال المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – لـ”صدى الاقتصادية” اليوم الأربعاء، بأن المجتمعين طرحوا عدة مواضيع للمناقشة خلال الجلسات السابقة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكان مصدر أخر مسؤول بالمصرف المركزي بطرابلس، أكد في تصريح سابق لـ”صدى الاقتصادية”، بداية اجتماعات الإدارتين منذ سبتمبر الماضي في تونس العاصمة.

وأفاد المصدر أن الاجتماع سيناقش أوضاع المنظومة المصرفية والمقاصة الإلكترونية بمصارف المنطقتين الشرقية والغربية.

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