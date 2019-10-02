أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019، الساعة 11.00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي = 4.27 ، 4.27.25 دينار

اليورو =4.59 دينار

الجنيه الإسترليني =5.15 دينار

100دينار ليبي =69 دينار تونسي

100 دينار تونسي =143دينار ليبي

100دينار ليبي =386جنيه مصري

دولار حوالة تركيا/دبي= 4.23 دينار

دولار بشيك المصدق( الجمهورية) =4.33 دينار

دولار بشيك المصدق (التجارة والتنمية ) =4.36 دينار

بطاقات 500 دولار =3.75 دينار

بطاقات 10 آلاف دولار =3.85 دينار

الذهب المسبوك ( الجرام) 148 دينار

الذهب الكسر عيار(18) 145دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية