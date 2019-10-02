أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019، الساعة 11.00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي = 4.27 ، 4.27.25 دينار
اليورو =4.59 دينار
الجنيه الإسترليني =5.15 دينار
100دينار ليبي =69 دينار تونسي
100 دينار تونسي =143دينار ليبي
100دينار ليبي =386جنيه مصري
دولار حوالة تركيا/دبي= 4.23 دينار
دولار بشيك المصدق( الجمهورية) =4.33 دينار
دولار بشيك المصدق (التجارة والتنمية ) =4.36 دينار
بطاقات 500 دولار =3.75 دينار
بطاقات 10 آلاف دولار =3.85 دينار
الذهب المسبوك ( الجرام) 148 دينار
الذهب الكسر عيار(18) 145دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر
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