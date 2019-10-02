اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019، الساعة 11.00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي =  4.27 ، 4.27.25 دينار

اليورو =4.59 دينار

الجنيه الإسترليني =5.15 دينار

100دينار ليبي =69 دينار تونسي

100 دينار تونسي =143دينار ليبي

100دينار ليبي =386جنيه مصري

دولار حوالة تركيا/دبي= 4.23 دينار

دولار بشيك المصدق( الجمهورية) =4.33 دينار

دولار بشيك المصدق (التجارة والتنمية ) =4.36 دينار

بطاقات 500 دولار =3.75 دينار

بطاقات 10 آلاف دولار =3.85 دينار

الذهب المسبوك ( الجرام) 148 دينار

الذهب الكسر عيار(18)    145دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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