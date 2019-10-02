رأس لانوف تباشر إجراءات تشغل خط “البولي ايثلين”

أعلنت شركة رأس لانوف

لتصنيع النفط والغاز مباشرة الإجراءات الفعلية لشتغيل خط الإنتاج الأول بمصنع

“البولي إيثلين” بعد اتفاق في اجتماع الغرفة الرئيسية على إعادة تشغيله.

وأكدت الشركة، في بيان

نشرته على صفحتها الرسمية، أن إدارتها أعطت الإذن لتشغيل خط الإنتاج الأول بدءا من

اليوم الأربعاء مع الأخذ في الاعتبار توفر الضوابط الخاصة بالسلامة والتشغيل

الآمن، وضمان استمرارية التشغيل والإنتاج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويعتبر البولي إثيلين

منتجا استهلاكيا يصنف تحت المنتجات البلاستيكية ذات تلدن حراري، وينتج منه سنوياً

أكثر من 60 مليون طن في جميع أنحاء العالم.

وكانت شركة رأس لانوف

لتصنيع النفط والغاز قد استدعت أواخر أغسطس المنصرم موظفيها؛ تمهيدا لبدء تشغيل

مصنع البولي إيثلين.

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