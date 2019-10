السفارة الإيطالية تُتابع أعمال مصرف ليبيا المركزي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أمس الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وحضر اللقاء المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإيطالية في ليبيا ماريكا تشيكوني.

هذا وناقش اللقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية وكذلك تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى سير اجراءات المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي والمصرف الموازي بالبيضاء.

