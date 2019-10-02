حكومة الوفاق توقف مؤقتا قرارات زيادة المرتبات

أعلنت حكومة الوفاق إيقاف العمل مؤقتا بكل القرارات الصادرة عنها المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض القطاعات.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن جلسة المجلس وزرائها الأربعاء، أن قرارها المذكور سببه محدودية الموارد، والتفاوت الكبير في المرتبات.

وناقش المجلس حسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، من بينها مشكلة تكدس القمامة في عدد من بلديات العاصمة، وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات، ونتائج جولته الخارجية، وحضور أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتعد الجلسة المنعقدة لمجلس وزراء الحكومة ضمن اجتماعه العادي الثامن للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور عدد من النواب وأعضاء المجلس والوزراء.

وشهدت قطاعات عدة على غرار التعليم والنفط فضلا عن الداخلية، مطالبات موجهة إلى الرئاسي برفع مرتبات منتسبيها، أسوة بزملائهم من ذوي المهن الطبية، وترافقت بعض المطالب بتصعيد وصل إلى التلويح بالإضراب والاعتصام المدة الماضية.

ورفع المجلس الرئاسي في أغسطس رواتب العاملين في المهن الطبية والطبية المساعدة، وصار الحد الأدنى للممرض المساعد عند 1000 دينار، بينما الحد الأعلى للطبيب الاستشاري يصل إلى 3500 دينار

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