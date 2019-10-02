اقتصاد

إنتاج ليبيا النفطي يقفز لـ1.3 مليون برميل يوميا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء، إن الإنتاج النفطي في ليبيا ارتفع عند 1.3 مليون برميل يوميا.

وكان صنع الله أعلن في إبريل الماضي وصول الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا إلى 1.2 مليون برميل يوميا أي بزيادة قدرها 100 ألف برميل خلال ستة أشهر.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى الرفع من إنتاجها النفطي اليومي لأكثر من مليوني برميل بحلول عام 2023 إذا ما تمكنت المؤسسة من تطوير البنية التحتية لها والحصول على الأموال الكافية حسب تصريحات سابقة لصنع الله.

وكان رئيس المؤسسة عقد الأشهر الماضية اجتماعات متتالية في أميركا وإيطاليا ودول آسيوية أخرى بهدف إبرام عقود واتفاقيات جديدة من شأنها الرفع من كفاءات الإنتاج المحلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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