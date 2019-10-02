الوطنية للنفط تحذر من تراجع الإنتاج وتطالب بتسييل ميزانيتها

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وقالت المؤسسة إن الإيرادات النفطية سجلت خلال شهر أغسطس الماضي انخفاضا قدره 117 مليون دولار مقارنة بيوليو الماضي.

بدوره قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن انخفاض إيرادات النفط لشهر أغسطس سببه إغلاق خط الأنابيب الرابط بين حقل الشرارة وميناء الزاوية، مشيرا إلى أن الرئاسي خفض الميزانية المعتمدة للمؤسسة بمبلغ قدره 250 مليون دولار دون أن يجري تسييل مخصصات الباب الثاني لأربعة أشهر.

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