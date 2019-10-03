سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي: