إحصائيات ميناء بنغازي خلال الربع الثالث من العام

كشفت إدارة ميناء بنغازي البحري عن إحصائية واردات الميناء خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث دخلت في هذه الفترة 125 سفينة وناقلة من السفن التجارية وناقلات النفط، ونحو 13 ألف حاوية بضائع وأكثر من 95 ألف طن من حبوب القمح.

واستقبل الميناء أكثر من 13 ألف طن من حبوب الشعير ونحو 600 ألف من حبوب الصويا، بحسب الإحصائيات المُعلنة.

وأشارت إدارة الميناء في تقريرها إلى دخول ما يقارب 250 ألف طن من البنزين وما يقارب 240 ألف طن من وقود الديزل.

وأضافت إدارة ميناء بنغازي أنه دخل أكثر من 20 ألف طن من الغاز المسال وغيرها من الواردات التي تتمثل بالسيارات والإسمنت بالإضافة إلى الأخشاب وحاويات المواشي.

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