اقتصاد

إحصائيات ميناء بنغازي خلال الربع الثالث من العام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة ميناء بنغازي البحري عن إحصائية واردات الميناء خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث دخلت في هذه الفترة 125 سفينة وناقلة من السفن التجارية وناقلات النفط، ونحو 13 ألف حاوية بضائع وأكثر من 95 ألف طن من حبوب القمح.

واستقبل الميناء أكثر من 13 ألف طن من حبوب الشعير ونحو 600 ألف من حبوب الصويا، بحسب الإحصائيات المُعلنة.

وأشارت إدارة الميناء في تقريرها إلى دخول ما يقارب 250 ألف طن من البنزين وما يقارب 240 ألف طن من وقود الديزل.
وأضافت إدارة ميناء بنغازي أنه دخل أكثر من 20 ألف طن من الغاز المسال وغيرها من الواردات التي تتمثل بالسيارات والإسمنت بالإضافة إلى الأخشاب وحاويات المواشي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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