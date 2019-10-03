انخفاض في إيرادات النفط والمؤسسة تحذر من تدني الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط أن إيرادات النفط

حققت 2 مليار دولار في أغسطس الماضي مسجلة انخفاضا قدر بـ 117 مليون دولار بنسبة

5% عن الإيرادات المسجلة في يوليو المنصرم.

وعزت المؤسسة، في بيان لها الأربعاء، الانخفاض

في إيرادات شهر أغسطس إلى العمل التخريبي الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب الرئيسي

الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر.

وحذرت المؤسسة من انخفاض”حاد”في إنتاج النفط خلال الأشهر

التسعة القادمة في حالة عدم تسييل الميزانيات المعتمدة ما سيؤثر سلبا على الدخل

القومي، وفق البيان.

يشار إلى أن إيرادات مبيعات النفط الخام

ومشتقاته، بلغت في يوليو الماضي 2,1مليار دولار بزيادة تقدّر بـ 23% عن إيرادات يونيو المنصرم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية