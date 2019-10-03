النفط يستقر عقب خسارات متتالية

استقرت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس عقب خسارات متتالية في الفترة الماضية وسط الاضطرابات التي حصلت على آبار النفط السعودية والحرب التجارية بين واشنطن والصين التي زادت المخاوف من تباطؤ النمو والطلب.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم تراجعا طفيفا بمقدار ثلاثة سنتات مسجلا 57.66 دولارا للبرميل، فيما سجل الوسيط الأمريكي ارتفاعا بمقدار تسعة سنتات مسجلا 52.73 دولارا للبرميل.

وفيما يخص القطاع أشار إيه.إن.زد إلى أن السوق تهتم بشكل واضح بالأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط.

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