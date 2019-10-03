اقتصاد

النفط يستقر عقب خسارات متتالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس عقب خسارات متتالية في الفترة الماضية وسط الاضطرابات التي حصلت على آبار النفط السعودية والحرب التجارية بين واشنطن والصين التي زادت المخاوف من تباطؤ النمو والطلب.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم تراجعا طفيفا بمقدار ثلاثة سنتات مسجلا  57.66 دولارا للبرميل، فيما سجل الوسيط الأمريكي ارتفاعا بمقدار تسعة سنتات مسجلا 52.73 دولارا للبرميل.

وفيما يخص القطاع أشار إيه.إن.زد إلى أن السوق تهتم بشكل واضح  بالأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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