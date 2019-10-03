محملة المجلس الرئاسي المسؤولية.. المؤسسة الوطنية تحذر من انخفاض حاد بالإنتاج

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حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله من انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، في حال استمرار حكومة الوفاق بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وقال المؤسسة في بيان إنها سجلت خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي (5 بالمئة) مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي (30 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وتتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقال صنع الله، “يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريًا إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكنا إلا عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة”.

وأضاف، “إذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها ومن دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميًا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبًا على الدخل القومي”.

وأوضح صنع الله، “أن الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بتاريخ 20 مارس رقم (3755) بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، قد خُفضت بشقيها التشغيلي والرأسمالي بنسبة 39 بالمئة و40 بالمئة على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة”.

وتابع، “أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب؛ ففي شهر يوليو ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي وبشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره (التشغيلي 150 مليون و الرأسمالي 100مليون)، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر مايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس إلا بعد منتصف شهر سبتمبر، مما أدي إلى تراكم الديون على القطاع وعزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة الى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط( الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية لتموين الحقول و الموانئ النفطية)”.

وطالب صنع لله المجلس الرئاسي بضرورة تسييل المخصصات في حينها، وإلا سيترتب عن هذا الأمر عواقب ضارة للقطاع، وانخفاض حاد بالإيرادات.

وعزى رئيس مؤسسة النفط الانخفاض في إيرادات شهر أغسطس إلى الفعل التخريبي الذي تسبب في اغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب إقفال حقل الشرارة، ممّا تسبب في خسائر كبيرة.

وذكر أن تلك الخسائر تم تعويضها جزئيًا من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز لعام 2018.

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