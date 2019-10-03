تُواصل أعمال رصف الشوارع ببلدية أجدابيا

أجدابيا 02 أكتوبر 2019 (وال)- أكد المسؤول الإعلامي بديوان المجلس البلدي أجدابيا اليوم الخميس، تواصل أعمال رصف الإسفلت في شوارع المدينة.

وقال مفتاح حامد العريبي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن شركة الدروب المنيرة، باشرت في عملية رصف الإسفلت لشارع الشهيد أمحمد المقريف، انطلاقًا من جزيرة الشهداء، وصولا إلى المفترق المحاذي لمقر الشرطة القضائية.

وأضاف العريبي أن رئيس لجنة الإشراف بمكتب المشروعات بالمجلس المهندس مفتاح الشهوبي، أكد أنه عقب انتهاء أعمال الرصف بالموقع الحالي، سيتم البدء في رصف باقي شوارع بلدية أجدابيا خلال الأيام القادمة. (وال- أجدابيا) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال