صنع الله يبحث التعاون مع منظمة الدول المصدرة للغاز

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا مطولا اليوم الجمعة مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز يورى سنتورين على هامش أسبوع الطاقة الروسي وضمن الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للدول المصدرة للغاز المقام في روسيا بمشاركة الدول الكبرى.

وبحث صنع الله خلال الاجتماع سبل التعاون بين ليبيا ومنظمة الدول المصدرة للغاز في إطار البحث عن شركاء دوليين للرفع من قدرة الإنتاج في ليبيا.

وشهدت موسكو انطلاق فعاليات منتدى أسبوع الطاقة بمشاركة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد بركيندو إلى جانب شركات عملاقة في مجال الطاقة منها “بي بي” و “أو أم” وإيني “تشاينا بتروليوم” ومئات الشركات والقيادات الإدارية لها ويختتم المنتدى أعماله غدا في انتظار صدور بيان مشترك من الدول المشاركة.

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