اقتصاد

“عدل الوفاق” تتابع الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول وأموال الدولة الليبية في الخارج اجتماعها السابع برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق رئيس اللجنة محمد عبد الواحد لملوم.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة كل من رئيس قسم المنازعات الخارجية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية، وممثلي ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي.

واستعرض الاجتماع جملة من الأحكام المحالة إلى اللجنة من قبل إدارة القضايا للنظر في إمكانية وآلية التنفيذ الخاصة بالتعامل مع كافة الأحكام التي أصدرت فيها هيئات التحكيم الدولية أحكامها، والدعاوى المرفوعة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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