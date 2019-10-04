البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من تهديد عمل وإدارة الوطنية للنفط وشركة البريقة

أخبار ليبيا24

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء المؤشرات التي تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وكررت البعثة – في بيان لها عبر موقعها الرسمي – التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذرت البعثة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين.

ونهبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

وأكدت أنها ستقوم البعثة بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن نفط ليبيا ومواردها الطبيعية ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف.

يشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط في شرق ليبيا أعلنت انفصالها عن إدارة الشركة في‫ طرابلس وتنصب خيرالله صالح العبيدي رئيساً لها.

وتأتي هذه الخطوة ردا على الإجراءات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله بخفض حصة المنطقة الشرقية والجنوبية من المنتجات النفطية كخطوة مضادة لانتصارات قوات الجيش في عملية طوفان الكرامة ضد قوات الوفاق والجماعات الإرهابية بطرابلس

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