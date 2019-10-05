اقتصاد

البعثة الأممية تعرب عن قلقها من محاولات تقسيم مؤسسة النفط وشركة البريقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن “السلطات الموازية في ليبيا” غير المعترف بها دولياً، تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وجددت البعثة تأكيدها على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، هي المؤسسة السيادية الوحيدة، المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، في تصديره واستيراده، بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذرت البعثة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، تهدد عائدات البلاد النفطية، ومصالح جميع الليبيين. ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

وأعلنت البعثة أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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