“تات نفط الروسية” تستكشف مواقع نفطية جديدة في ليبيا

كشف المدير العام لشركة تات نفط الروسية نايل ماقنوف أن الشركة تعمل على استكشاف مواقع نفطية جديدة في ليبيا.

وأوضح مقنوف خلال تصريح له في أسبوع الطاقة في روسيا والذي ينهي أعماله اليوم أن “تات” تعمل وفق امتيازات تحصلت عليها في أعوام ألفين وخمسة، ألفين وأربعة عشر، وألفين وسبعة عشر.

وفي رده على سؤال للصحفيين حول استئناف الشركة لأعمالها في ليبيا أكد ماقنوف أن تات تعمل في ليبيا ولديها مكاتب مفتوحة ويقتصر نشاطها حاليا على عمليات التنقيب فقط وأنها لا تفكر في تجميد نشاطها.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد عقد اجتماعا مطولا أمس الجمعة مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز يوري سنتورين على هامش أسبوع الطاقة الروسي وضمن الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للدول المصدرة للغاز المقام في روسيا وبحث صنع الله خلال الاجتماع سبل التعاون بين ليبيا ومنظمة الدول المصدرة للغاز في إطار البحث عن شركاء دوليين للرفع من قدرة الإنتاج في ليبيا.

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