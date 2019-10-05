النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو 2019

أغلقت السوق العالمية للنفط على ارتفاع طفيف في العقود الآجلة لخام برنت بارتفاع قدره 66 سنتا أي ما يعادل أكثر من 1%، لتبلغ العقود في جلسة التسوية 58 دولار و37 سنتا للبرميل.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 36 سنتا لتبلغ عند جلسة التسوية في آخر الأسبوع 52 دولارا و81 سنتا للبرميل.

وقال خبراء ومهتمون بالقطاع النفطي العالمي إن النفط قد سجل خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي بنسبة 5% وهي الأكبر منذ يوليو الماضي بعدما كان قد خسر الأسبوع الذي قبله أكثر من 3%.

وجاءت ارتفاعات يوم الجمعة مدعومة ببيانات تخص توفر وظائف جديدة للأمريكيين ما بعث الاطمئنان أن السوق العالمية بعيدة قليلا عن تباطؤ النمو.

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