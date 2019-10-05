مصرف الوحدة يقبل طلبات مخصصات أرباب الأسر إلكترونياً

أعلن مصرف الوحدة جردينة لكافة عملائه عن شروعه في قبول طلبات الحصول على معاملات مخصصات أرباب الأسر عبر الموقع الإلكتروني للمصرف ووقف التعامل بخصوص استلام المخصصات بالشكل الورقي اعتبارا من غد الأحد.

ووفقا لما ورد عن إدارة الوحدة فإن التسجيل يتم عبر موقع المصرف على شبكة الإنترنت وتفعيل خدمة الوحدة أونلاين مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الشخصية.

ونوهت إدارة المصرف بضرورة حضور العملاء بعد إتمام عملية التسجيل إلى إدارات فروعهم مرفقين مستند الرقم الوطني وجواز السفر ورقم الهاتف المحمول الذي سيتم من خلاله معرفة رصيد الحساب والاطلاع عليه، مع إمكانية التقدم للحصول على دفتر صكوك وبطاقة فيزا وبطاقة المشتريات المحلية زاد بالإضافة لعمليات شراء النقد الأجنبي كما يمكن لكافة العملاء المفعلين لخدمة الوحدة أونلاين تحويل المبالغ المالية من حساب لآخر.

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