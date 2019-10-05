الأسهم الأمريكية تقفز في أعقاب تقرير الوظائف

نيويورك-العنوان

قفزت بورصة وول ستريت الجمعة بعد نمو معتدل للوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر خفف من حدة سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا الأسبوع ألهبت الأسواق وغذت مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما ينزلق إلى ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 370.95 نقطة، أو 1.42%، إلى 26571.99 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 41.38 نقطة، أو 1.42%، ليغلق عند 2952.01 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 110.21 نقطة، أو 1.4%، إلى 7982.47 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر مع تراجع داو جونز 0.93 بالمئة وناسداك 0.46 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.34 بالمئة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز500 ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.

المصدر-وكالات

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