مدير شركة الأشغال العامة بنغازي يقف على استعداد الشركة للأعمال القادمة

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال)- قام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الأشغال العامة بنغازي، بزيارة ميدانية لإدارة الآليات بالشركة.

هذا وأطلع المهندس يوسف السنوسي العبيدي خلال جولته رفقة عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة المشروعات، وعضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الطرق والصرف الصحي، ومدير إدارة الآليات بالشركة، ورئيس قسم الحركة، والمشرف العام، على سير العمل، وآخر المستجدات من أعمال التنظيف للموقع، وصيانة بعض الآليات.

وأصدر رئيس مجلس الإدارة، تعليماته بضرورة تجهيز الآلات، والاستعداد من أجل المشاركة في أي أعمال قد تُكلف الشركة بتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبدوره، قام رئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق المهندس أبو بكر بوقيلة خلال اليومين الماضيين، بالتأكيد على ضرورة الاستعداد التام بشأن المشاركة في بعض الأعمال بمنطقة بنينا. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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