غالبية العملات الأجنبية تتراجع أمام الدينار

عاود التجار تداول العملات الأجنبية اليوم السبت بعد عطلة الأسبوع، حيث شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار تراجعا فيما استقر اليورو.

وفي التفاصيل، انخفض الدولار بمقدار قرشين ليتم تداوله عند 4.25 دنانير، أما اليورو فقد استقر عند مستويات 4.6 دنانير.

بدوره ارتفع الذهب عيار 18 كسر بمقدار دينارين وبيع الغرام الواحد منه مساء اليوم في سوق المشير بطرابلس بـ148 دينارا.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية فقد انخفض الدينار التونسي وفقد قرشا واحدا من قيمته ليتم بيعه مساء السبت على الحدود الليبية التونسي بـ1.49 دينار، أما الجنيه المصري فقد انخفض هو الآخر بمقدار قرش وبيع في سوق المشير بطرابلس ب25 قرشا.

وطالت هذه الانخفاضات أيضا الليرة التركية التي بيعت مساء السبت بـ75 قرشا لليرة .

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