اجتماع الخامس للجنة دراسة طلبات التراخيص وإصدارها ببنغازي

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال)- عقدت لجنة دراسة طلبات التراخيص وإصدارها ببنغازي الخميس، اجتماعها الخامس بمقر هيأة الإسكان والمرافق.

هذا وركزت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس سعد عبد القادر الدينالي، وعضوية كل من: مهندس عمران المقصبي، ويوسف الفيتوري، والمستشارة القانونية أبتسام الخرشوفي، وعضو عن قطاع الإسكان والمرافق مهندس عماد أكويري، ومندوب عن الحرس البلدي ن/ض فوزي الشريف، على طرح القضايا المطروحة، لطلبات مزاولة التراخيص للبناء.

وقال رئيس لجنة طلبات التراخيص وإصدارها مهندس عبد القادر الدينالي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع تركز على طرح طلبات المواطنين للحصول على مزاولة للتراخيص البناء، وعرضها على اللجنة للموافقة.

وأشار الدينالي إلى أن الملفات مستوفية الشروط، سيتم مراجعتها بالدقة المتناهية من صحة الإجراءات، وسيكون لها الحق في الحصول على ترخيص المزاولة.

وأضاف الدينالي أنه في حالة عدم صحة الإجراءات، سيتم التحقيق وإحالة الإجراءات إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تكون متساهلة في هذا الموضوع، لأنه يُعتبر تعديًا على ممتلكات الدولة الليبية، وكذلك في حالة البناء العشوائي والخروج عن المخطط الرسمي لبناء المشروع. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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