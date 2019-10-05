الوطنية للنفط تعرب عن دعمها لبيان البعثة الأممية

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، عن دعمها لبيان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وترحيبها بتأكيد المجتمع الدولي لحق المؤسسة الحصري في تصدير النفط واستيراده.

وشددت المؤسسة، في بيان لها، على أن النفط والموارد الطبيعية ملك لكافة الشعب الليبي، ولا يجب استخدامه لأي أغراض عسكرية؛ لكون ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني يرقى إلى كونه جريمة حرب.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أكدت، السبت، أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة عمليات تصدير النفط واستيراده بموجب القانونين الدولي والليبي.

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