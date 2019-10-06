“أنوار إفريقيا” تُنهي فحص المراجعة الخارجية المتوسطة

قالت إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اليوم الأحد إن الناقلة أنوار إفريقيا نجحت في عمليات فحص المراجعة الخارجية المتوسطة التي تمت بإشراف هيئة التصنيف البريطانية المعروفة بـ “لويز ريجيستر”.

وأشارت إدارة الشركة إلى أن هئية التصنيف لم تسجل أي ملاحظات أو نقاط تخص عدم المطابقة خلال الاختبارات التي شملت عمليات التحويض الجاف.

وتعمل ناقلة أنوار إفريقيا على نقل المحروقات بين الموانئ الليبية وتساهم ضمن أسطول الشركة في توريد المحروقات بكافة أنواعها لصالح شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط.

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