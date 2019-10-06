اقتصاد

“أنوار إفريقيا” تُنهي فحص المراجعة الخارجية المتوسطة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اليوم الأحد إن الناقلة أنوار إفريقيا نجحت في عمليات فحص المراجعة الخارجية المتوسطة التي تمت بإشراف هيئة التصنيف البريطانية المعروفة بـ “لويز ريجيستر”.

وأشارت إدارة الشركة إلى أن هئية التصنيف لم تسجل أي ملاحظات أو نقاط تخص عدم المطابقة خلال الاختبارات التي شملت عمليات التحويض الجاف.

وتعمل ناقلة أنوار إفريقيا على نقل المحروقات بين الموانئ الليبية وتساهم ضمن أسطول الشركة في توريد المحروقات بكافة أنواعها لصالح شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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